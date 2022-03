"Cappella di Sol Lewitt, La Morra e quella voglia di fare cassa con le multe"

Ora ho un paio di domande per il Comune di La Morra: anziché far andare su e giù la Municipale, non sarebbe stato più corretto lasciarla ferma all'ingresso della strada per la chiesetta, in modo da bloccare chi per errore si avventura su con la macchina o la parcheggia nello sterrato a lato della strada? Le auto in sosta in questa zona non intralciavano in alcun modo il passaggio in entrambi i sensi di marcia delle vetture, quindi perché non creare un parcheggio? Oppure, se si tratta di un terreno privato, perché non mettere nel weekend un nastro da cantiere rosso e bianco per segnalare il divieto di parcheggio?