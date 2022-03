Pusher sorpreso mentre usciva da un palazzo

Si erano recati sul posto per effettuare controllo presso quello stabile in via Giaveno, gli agenti del Commissariato “Barriera Milano” che martedì hanno arrestato un senegalese di 30 anni intento ad abbandonare lo stabile all’arrivo degli agenti e trovato in possesso di circa 60 gr di marijuana, confezionata e pronta alla vendita.



Il personale del commissariato, che si era recato sul posto per un’iniziativa di contrasto al traffico di stupefacenti che interessa la zona, hanno così tratto in arresto il soggetto e identificato le tre persone presenti nello stabile dal quale il trentenne si allontanava.