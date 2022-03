Decimo anniversario agguato Musy, Lo Russo: "Uomo aperto al dialogo e sempre disponibile"

"Era un uomo aperto al dialogo e sempre disponibile allo scambio di idee e opinioni."

Nel giorno del decimo anniversario dell'agguato ad Alberto Musy, il sindaco Stefano Lo Russo lo ricorda con affetto in un lungo post su facebook. "Era un collega ed era un amico, eravamo seduti insieme nei banchi della Sala rossa come capogruppo in Consiglio comunale. In questi anni sono tante le occasioni in cui mi è mancato il confronto con lui" scrive il primo cittadino