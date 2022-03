Profughi Ucraina, Torino al lavoro per accorpare in un unico sito gli uffici di Comune, Questura e Prefettura

In poco meno di un mese sono oltre 5.200 gli ucraini accolti in Piemonte. Famiglie che da un giorno all'altro hanno dovuto abbandonare case, scuole, amici, piccole e grandi abitudini quotidiane a causa della guerra. Ventuno persone con disabilità medio-gravi, fuggite da Leopoli grazie all'aiuto della Croce Rossa, sono state accolte oggi in Piemonte: lo ha reso noto il governatore Alberto Cirio. I profughi sono stati trasferiti al Cottolengo e in una Rsa a Valchiusa grazie alla collaborazione con la Protezione Civile.

"Dopo la 2° Guerra Mondiale - ha spiegato Massimo Gnone, referente piemontese dell'Agenzia Onu per i rifugiati, ascoltato nel pomeriggio alla prima riunione della Commissione contro il razzismo - è il più veloce spostamento di persone in Europa, uno dei più rapidi della storia dell’umanità: 250mila persone al giorno".