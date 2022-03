Riunioni di lavoro in giardino, alla Case delle Tecnologie Emergenti una tettoia all'aperto

Un tettoia per la Casa delle Tecnologie Emergenti

L'ente fondato nel 1977, che si occupa di servizi digitali per cittadini, imprese ed istituzioni pubbliche come la Regione Piemonte, vuole realizzare infatti una tettoia esterna in metallo di circa 103 mq. La struttura sarà collocata nello spazio esterno del Consorzio in corso Unione Sovietica 214, adiacente alla Casa delle Tecnologie Emergenti.