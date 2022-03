A Casarcobaleno un assaggio di Divine Queer Film Festival

È sbocciata la primavera ed è tempo di prepararsi all’arrivo del festival indipendente di cinema queer di Torino. In attesa della rassegna di aprile, giovedì 24 marzo alle 20 a CasArcobaleno, in via Bernardino Lanino 3, si svolgerà InDivInire, una serata di promozione del festival dove si potrà vivere un’anteprima dell’atmosfera del Divine, con la visione di alcuni cortometraggi selezionati dalle passate edizioni e interagendo direttamente con il team che compone la direzione artistica.

L’iniziativa è promossa dalle associazioni Taksim e Sunderam – Identità Transgender Onlus, in collaborazione con Arcigay Torino, Maurice GLBTQ e Coordinamento Torino Pride.

Per l’ingresso, gratuito e senza barriere architettoniche, in CasArcobaleno è necessario esibire il green pass rinforzato, indossare la propria mascherina FFP2 ed esibire la tessera Arcigay, Arci o confederate, in corso di validità. È possibile sottoscrivere la tessera in loco.



IL CROWDFUNDING

È ancora possibile sostenere il Divine Queer Film Festival attraverso la campagna di crowdfunding su Facebook, i cui fondi raccolti serviranno a garantire l’accesso libero a tutte le proiezioni, supportare i costi del sottotitolaggio in italiano e per le persone sorde, le spese di viaggio e alloggio per le e i registi ospiti, gli importi relativi alla SIAE.