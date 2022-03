"Più giri più vivi": con il triathlon solidale Rivoli sposa il progetto "Il Motivatore"

La storia vera del tour 2021 in bici di una donna cardiopatica in bici, con a seguito mezzi d'ausilio alla disabilità e 2 volontari 70enni, che ha offerto a 300 persone disabili di diverse città italiane un nuovo ruolo da protagonista nella società. Questo grazie al MOTIVATORE: un mental coaching che trasforma la diverse abilità in potenzialità, utilizzando mezzi d'ausilio, che dettano i tempi ai triatleti che preparano le proprie sfide agonistiche. E così "Più giri più vivi" non diventa solo uno slogan, ma un modo di approcciarsi alla vita e allo sport, che coinvolge nuoto, ciclismo e corsa solidali.