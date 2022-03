Bando Nex Generation We, da Compagnia di San Paolo 197 mila euro per progetti su movida e periferie

“Sono felice di annunciare che la Città di Torino – dichiara Carlotta Salerno, assessora titolare delle deleghe a Periferie, Rigenerazione urbana, Politiche giovanili e Scuola - ha vinto i fondi per le candidature presentate al bando Next Generation We di Compagnia di San Paolo". Si tratta di un finanziamento del valore di 197mila euro per potersi avvalere di un accompagnamento da parte di consulenti ed esperti nella gestione efficace ed efficiente delle opportunità di finanziamenti come il PNRR.

"Gli uffici hanno fatto come sempre un ottimo lavoro. Vincere questo bando ci permetterà di spendere al meglio le risorse su territori che richiedono un importante intervento" prosegue Salerno. I progetti vincitori riguardano uno studio di fattibilità - "Mover la Movida", per la delocalizzazione della movida in città e due progetti rivolti specificatamente alle periferie: “Hub Vallette” e il “Progetto di Territorio per Torino Nord”, su Aurora e Barriera di Milano.

“Mover la Movida” prevede un mix di azioni materiali e immateriali di rigenerazione urbana, sviluppo economico, pianificazione di attività di intrattenimento giovanile e di sensibilizzazione, nonché il miglioramento dei servizi pubblici correlati. "Hub Vallette" ha come protagonista un nuovo spazio di comunità aperto alla cittadinanza, accogliente, accessibile, generatore di incontri e processi di welfare di comunità e di innovazione sociale, mentre il “Progetto di Territorio per Torino Nord” si pone il macro-obiettivo di migliorare la vivibilità nelle aree ‘bersaglio’, rafforzando le reti e i servizi di prossimità (economici, sociali, aggregativi e culturali), favorendo percorsi di inclusione sociale e lavorativa in particolare per i giovani.