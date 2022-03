Continuano le iniziative solidali di Unicef per la popolazione Ucraina

Purtroppo, a causa delle continue e persistenti violenze, la popolazione ucraina con particolare riferimento a donne e bambini, vive tremende situazioni con sofferenze indicibili. Un mese di guerra in Ucraina ha portato allo sfollamento di 4,3 milioni di bambini - più della metà del numero stimato di 7,5 milioni di bambini del paese. Questo numero include più di 1,8 milioni di bambini che hanno raggiunto i paesi vicini come rifugiati e 2,5 milioni che sono ora sfollati interni in Ucraina.

"La guerra ha causato uno dei più rapidi sfollamenti su larga scala di bambini dalla Seconda Guerra Mondiale", riferisce Antonio Sgroi, Presidente Comitato Provinciale UNICEF.

Questo è un triste risultato che potrebbe avere conseguenze durature per le generazioni a venire. La sicurezza dei bambini, il loro benessere e l'accesso ai servizi essenziali sono tutti minacciati da una orribile violenza senza sosta".

Non possiamo abbandonare i bambini e le famiglie dell’Ucraina. L'UNICEF è al loro fianco!

Grazie alla generosità dei donatori, i fondi raccolti con questa campagna potranno garantire alle famiglie e ai bambini dell’Ucraina protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico.



Vi preghiamo, se possibile, di continuare a dare il vostro contributo donando sul c/c Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT25 N030 6909 6061 0000 0182 702 intestato a Comitato italiano per l'UNICEF Fondazione Onlus



Inoltre, presso il castello di Pralormo, in occasione della XXII edizione della nota rassegna la pigotta “MesserTulipano , sarà possibile, a partire dal prossimo 2 aprile, effettuare donazioni tramite l’acquisto della pigotta Messer Tulipano e della pigotta con le Farfalle; quest’ultima pigotta è il tema dell’edizione di quest’anno.

Infine, si evidenza che a supportare la campagna solidale, la sig.ra Marilena Sammarco, titolare della Panetteria e Pasticceria di via Piobesi 5 Torino, devolverà il 10% del ricavato dalle vendite delle uova pasquali a favore dell’UNICEF per aiuti ai bambini ucraini.

Punti vendita Pigotte

Comitato Provinciale di Torino per l’UNICEF C.so Orbassano 215 Torino;

Laboratori UNICEF Pigotte Via Dego 6 e Cascina Roccafranca Torino

InGenio Via Montebello, 28, Torino

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Corso Regina Margherita, 330 - Torino;

Ginnastica Victoria Torino ssd Via Giacinto Pacchiotti, 71, Torino ;

ROMANS C.so Orbassano, 235, Torino ;

Hair Revolution Corso Siracusa, 125, Torino ;

Tappezziere- Materassaio Via Buenos Aires 79/C Torino

Bar Gelateria Penna Via A. Abegg, 1/a, Borgone Susa