Volpiano, il Jolly vuole lasciarsi il Covid alle spalle. E ha chiesto aiuto ai bimbi delle scuole per "spillare" l'autismo

Al centro diurno Jolly di Volpiano, dopo il Covid, ci si prepara a "ripartire". Attività normali, ma solo per modo di dire: in realtà sono appuntamenti preziosi per chi viene coinvolto. Ceramica, pittura, lavori con il cartone e molto altro ancora. Mercatini compresi.



"Come centro diurno non ci siamo mai fermati - sottolinea Fabio Fraccalvieri, referente del centro Diurno Il Jolly di Volpiano -: le attività le abbiamo fatte all'interno del centro, anche se in maniera ovviamente diversa. Ma ora abbiamo tante iniziative in cantiere: per esempio, ora stiamo programmando una giornata sul tema dell'autismo, per il 2 aprile. Abbiamo pensato alle nostre scuole del territorio, con cui in passato abbiamo già fatto moltissimi progetti".



Ne è nato "Spillando diversamente", cui hanno aderito scuole primarie "Anna Frank" di Leinì e "Guglielmo da Volpiano" di Volpiano, per un totale di 8 classi e la scuola materna "Arcobaleno" di Volpiano per un totale di circa 80 bambini. "È una cosa importante, perché fa ripartire la nostra collaborazione con le scuole: ci tenevamo tantissimo a ricominciare", prosegue Fraccalvieri.