Duemila alla carica per 31 posti: gli amministrativi aprono la stagione dei concorsi del Comune di Torino

La maggioranza era per gli otto posti di educatore: per questo ruolo hanno presentato domanda ben 1.202. Per 18 assistenti sociali, hanno inviato il loro curriculum in 638. Per i 3 incarichi da mediatore penale si sono presentati in 55 e per due da dirigente da area sociale in 71.

Dal 29 al 31 marzo, al Pala Ruffini si svolgeranno le preselezioni del maxi-concorso per impiegati amministrativi comunali pubblicato nel 2019, le cui prove selettive erano state sospese per la pandemia: in totale i candidati erano 14.500. Palazzo Civico, per voce della vicesindaca Michela Favaro, ha già fatto sapere che raddoppierà le assunzioni: se inizialmente erano previsti 100 ingressi in organico, saranno invece 200 fin da subito. Le prime assunzioni sono previste per giugno.

8mila candidati per 21 posti in sanità

Sempre il Pala Ruffini, oggi e domani, ospita il concorso per assistente amministrativo in ospedali e aziende sanitarie del Torinese: i candidati sono circa 8mila, per appena ventun posti a tempo indeterminato messi a bando. Oltre alla Città della Salute, gli incarichi sono anche per le Asl Città di Torino, To3, To4, To5, il Mauriziano e San Luigi di Orbassano.