Rivoli, rintracciata e arrestata dalla Polizia 24enne latitante rom

Lo scorso martedì mattina, personale della Squadra Volante del Commissariato di Rivoli ha effettuato un controllo d’iniziativa volto alla prevenzione di episodi di criminalità diffusa, in particolare furti in abitazione, nonché furti con destrezza, concentrati soprattutto in zona centrale e commerciale.

I poliziotti, notando un camper in sosta in piazza Aldo Moro, verificava chi fossero gli occupanti. A bordo, due cittadini rom, un uomo e una donna. Quest’ultima, elusiva al controllo, faceva sorgere dei dubbi negli operatori, che sviluppavano in Banca Dati Interforze le 15 diverse identità a suo carico: da qui, è emerso a carico della giovane un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale esecuzione dello stesso, per un totale di pena residua complessiva da espiare di 21 anni e 23 giorni.

La ventiquattrenne sarebbe infatti responsabile di numerosi furti in abitazione, rapine, di ricettazione e false generalità. Per la donna è scattata la traduzione presso il carcere Lo Russo e Cotugno.