Nichelino, grazie al Next Generation We, darà vita alla nuova Casa delle Associazioni

Anche Moncalieri ha ottenuto un risultato analogo. Il progetto “MonVert” sul Parco del Castello Reale è stato selezionato al bando Next Generation We e potrà dare il via alla progettazione definitiva. "Un risultato di squadra per un’idea che valorizza sempre più “Moncalieri Città nel Verde”, ha sottolineato l'assessore alla Cultura Laura Pompeo. "Dopo l’intuizione di acquisirlo, un polmone verde e un patrimonio di biodiversità sarà per la prima volta accessibile a tutti, in centro città".