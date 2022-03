Mobilità sostenibile: ambiente, innovazione e accessibilità nel "Manifesto" ideato da 85 studenti torinesi

Torino ha contribuito in modo fondamentale alla stesura del nuovo 'Manifesto della mobilità sostenibile della scuola': sono ben 85, infatti, gli studenti e le studentesse del territorio che hanno partecipato alla sua realizzazione, risultato finale del progetto O.R.A. - Open Road Alliance promosso dalla Fondazione Unopolis e dall'associazione CittadinanzAttiva. Tra i punti principali del Manifesto figurano il rispetto per l'ambiente, l'innovazione tecnologica, l'accessibilità per tutti e l'integrazione tra diverse modalità di trasporto (il testo intero è disponibile a questo link: https://www.manifestomobilitasostenibile.it/il-manifesto/).

Il percorso