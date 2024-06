Estate vuol dire musica: dal Kappa al Todays, tutti i festival a Torino e provincia

Si è fatta attendere, ma l'estate a Torino è arrivata e i festival musicali in città e in provincia ne sono i portavoce. A fare da apripista è stato il Sonic Park Stupinigi che ha inaugurato a inizio giugno e che andrà avanti fino a metà luglio. Seguiranno l'Apolide Festival a Ivrea, il Flowers Festival a Collegno e, ovviamente, il Kappa FuturFestival al Parco Dora.

Ecco allora tutti gli appuntamenti fino settembre da non perdere e da segnare in agenda.

GIUGNO-LUGLIO

Festival della Reciprocità

Agliè, Castellamonte e San Giorgio Canavese

Fino a settembre

Festival culturale e musicale nato dalla collaborazione tra le tre terre canavesane.

Hiroshima Sound Garden

Torino

Fino al 26 settembre

La rassegna estiva organizzata da Hiroshima Mon Amour, torna per la quinta estate consecutiva e apre al pubblico lo spazio verde del suo giardino. Tra gli ospiti in programma Emma Nolde, Rancore e Morgan.



sPAZIO211 Open Air

Fino al 28 settembre

Concerti, dj set, spettacoli e festival multiculturali nell'area verde di Via Cigna 211.Tra gli ospiti: Bdrmm, Atlante, Tropea, Selton, Sethu.

Evergreen Fest

Torino

Fino al 21 luglio

Nona edizione per il festival estivo tra concerti, talk e teatro al Parco della Tesoriera di Torino. Tra gli ospiti Antonella Ruggiero, Serena Brancale, Ghemon, Dub Fx, Davide D’urso, Ninni Bruschetta.

Apolide Festival

Ivrea

Dal 21 al 23 giugno

Continua la storia di uno dei festival più longevi della musica italiana, che raggiunge la Città simbolo del Canavese, Ivrea, inaugurando così una nuova stagione dell'estate eporediese. Tra gli ospiti Motta, Cosmo, Ex Otago i cui concerti si svolgeranno in diversi luoghi della città.

Flowers Festival

Collegno

Dal 26 giugno al 12 luglio

Il Festival musicale che si svolge come ogni anno nel Parco delle Certosa con sezioni dedicate a incontri, letteratura, cinema quest’anno vedrà nella line up Salmo e Noyz, Willie Peyote, La Sad+Bnkr44, Massimo Pericolo+ Kid Yugi, Fulminacci e tanti altri.



Sonic Park Stupinigi

Nichelino e Torino

Dal 30 giugno al 31 luglio

Il festival che quest’anno torna nel parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi e alle OGR Torino. Tra gli ospiti Gigi d'Agostino, Dogstar di Keanu Reeves e Tom Morello, Geolier e Coez con Frah Quintale, POOH!.



Borgate dal Vivo Festival

Forte di Exilles

Dal 28 giugno al 1° settembre

Un festival culturale e musicale a 360 gradi che coinvolge tutto il territorio piemontese. Tra gli ospiti: Daniele Silvestri, Jack Savoretti, Margherita Vicario, Francesco Pannofino, Gio Evan.

LUGLIO

Kappa FuturFestival

Torino

Dal 5 al 7 luglio

Tra i festival di musica elettronica più grandi al mondo, il Kappa vedrà alternarsi sui cinque palchi al Parco Dora i nomi più importanti della scena elettronica internazionale, tra questi Skrillex, Tiësto, The Blessed Madonna, The Blaze, Four Tet.

Alta Felicità

Venaus

Dal 26 al 18 luglio

La Borgata 8 Dicembre di Venaus sarà di nuovo attraversata da migliaia di persone che, con entusiasmo, arriveranno in Val di Susa per tre giorni di musica, dibattiti, incontri e gite.

AGOSTO - SETTEMBRE

Todays Festival

Torino

Dal 23 agosto al 2 settembre

Un festival che ha avuto fin dal primo anno l’obiettivo di portare sul territorio proposte artistiche di matrice indie rock e underground ospitando nella città i migliori nomi della musica italiana e internazionale e anche questa nuova edizione non deluderà le aspettative. Tra gli ospiti Mahmood, Massive Attack, LCD Soundsystem.



MiTo - Settembre Musica

Torino - Milano

Dal 6 al 22 settembre

La musica classica torna con il festival diffuso tra Torino e Milano che quest’anno vedrà tra gli ospiti Stefano Massini, Ludovico Einaudi, Filarmonica della Scala Riccardo Chailly, Giovanni Sollima e Enrico Melozzi, Filarmonica TRT, Franco Alfano, Quartetto Prometeo, Alessandro Cadario, Filarmonica di Torino Giampaolo Pretto, Opera de Lyon Daniele Rustioni, Olivier Messiaen, Accademia Santa Cecilia Gianandrea Noseda, Heiner Goebbels, Quartetto Goldberg.