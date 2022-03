Crescono i giochi di carte online: gli italiani li adorano

Gli italiani amano i giochi di carte: è questo ciò che emerge sulla base di alcuni dati presentati da Sisal, noto brand che gestisce servizi di gioco con puntate e vincite in denaro.

Sisal ha registrato il +64% sui giochi di carte online

Nelle scorse settimane, questa società che gode di regolare concessione per operare in Italia ha presentato la disponibilità di un nuovo gioco di carte nel suo portale ufficiale, e con l’occasione le diverse testate che hanno parlato della novità hanno rimarcato come i giochi di carte telematici abbiano fatto registrare un autentico boom.

Secondo i dati forniti dalla stessa Sisal, infatti, nell’arco degli ultimi due anni gli utenti registrati sul sito con conti giocanti relativi appunto ai giochi di carte, quindi briscola, tresette, burraco e quant’altro, sono cresciuti del +64%, una cifra davvero considerevole.

Delle ulteriori conferme provengono, inoltre, da siti web in cui ci si può intrattenere giocando a carte senza dover effettuare alcuna puntata in denaro: www.digitalmoka.com, ad esempio, è diventato un punto di riferimento assoluto per gli amanti della briscola, avendo registrato, negli ultimi mesi, migliaia di nuovi iscritti.

La differenza tra gioco ludico e gioco in denaro

Chiaramente, questi due modi di giocare sono del tutto differenti, il gioco che viene effettuato in portali come quest’ultimo infatti può essere effettuato liberamente e senza dover rispettare particolari accortezze, avendo una finalità prettamente ludica: c’è chi si diletta a sfidare degli amici, chi preferisce duellare con utenti sconosciuti, chi vuol semplicemente scalare la classifica negli appositi ranking, ma il sito web non richiede in nessun caso del denaro ai propri iscritti.

Per quel che riguarda il gioco con denaro, invece, è indispensabile fare alcune raccomandazioni: anzitutto, bisogna far riferimento solo ed esclusivamente a portali gestiti da società che godono di concessione statale (a questo riguardo è importante verificare che, nella home page del sito, figuri il logo ADM dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli), il gioco è tassativamente vietato ai minori (per questo occorre fornire i propri documenti d’identità al momento dell’iscrizione) e in generale bisogna evitare tutti quei comportamenti che potrebbero esporre a rischi economici eccessivi.

A quest’ultimo riguardo, è sicuramente un buon consiglio quello di stabilire un budget da destinare al gioco, evitando di superarlo in qualsiasi caso e soprattutto evitando di giocare col solo intento di porre rimedio alle perdite conseguite.

Il dato inequivocabile: gli italiani continuano ad amare i giochi di carte

Al di là di tali differenze, ciò che emerge in maniera lampante è il fatto che gli italiani continuino ad amare i giochi di carte: non si afferma davvero nulla di nuovo nel dire che questa forma di intrattenimento rappresenti uno dei simboli della nostra nazione, ma è sicuramente suggestivo notare come il gioco tradizionalmente inteso sia oramai sbarcato nel mondo digitale, proprio come avvenuto per il commercio, per i servizi pubblici e tanto altro ancora.

Ovviamente, il gioco che si tiene faccia a faccia con i propri amici non è da considerarsi superato del tutto, anzi rappresenta ancora oggi una piacevole occasione conviviale e, in specifici momenti dell’anno come quello delle Festività, è anche una tradizione alla quale non si può rinunciare.

Il mondo digitale tuttavia, oltre ad essere comodo e piacevole, ha anche aperto dei grandi orizzonti nel mondo dei giochi di carte: oggi infatti si può sfidare comodamente dalla propria casa un utente che si trova dall’altra parte del mondo, e le tantissime opzioni di gioco messe a disposizione consentono di affinare molto più efficacemente le proprie capacità.