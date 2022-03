Asse Pd-Lega: dopo i tagli, più soldi alle Circoscrizioni per verde, cultura e sociale

Più fondi alle Circoscrizioni di Torino grazie all’asse Pd-Lega, dopo anni di tagli. La capogruppo dem Nadia Conticelli e l’esponente del Carroccio Fabrizio Ricca hanno presentato un emendamento al bilancio previsionale 2022-2024, all’approvazione oggi in Sala Rossa. Grazie all’impegno bipartisan verranno messi a disposizione dei mini-Comuni 240 mila euro in più.

70 mila euro in più a Circoscrizione

Soldi, come spiega Conticelli, che “derivano da maggiori entrate tributarie e da minori spese”. Dopo un confronto con i Presidenti sulle esigenze dei diversi territori, le dotazioni ulteriori serviranno a finanziare interventi sul verde, cultura e servizi sociali. 30 mila euro in più a Circoscrizione, che si sommano ad altri 40 mila euro in più stanziati dall’assessore Francesco Tresso per la manutenzione dei parchi, giardini e strade.

"Uniti per esigenza Circoscrizioni"

“Dopo anni di tagli costanti agli enti decentrati, – commenta Ricca – insieme abbiamo chiesto all’assessore Nardelli una cosa utile per il territorio. Ci siamo uniti per rappresentare un’esigenza comune delle Circoscrizioni, che sono governate da colori politici diversi”. Sei territori sono guidati infatti dal centrosinistra, mentre la 5 e la 6 sono state vinte dal centrodestra.