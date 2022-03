"Ti amo ancora", gli Eugenio in via di Gioia: "Siamo stati noi, dichiarazione d'amore al pianeta Terra"

La scritta ripresa dall'alto in piazza San Carlo (dal profilo Facebook degli Eugenio in via di Gioia)

Sono stati gli Eugenio in via di Gioia. La voce si stava diffondendo in queste ore - dopo che un'enorme scritta "Ti amo ancora" era stata avvistata questa mattina in piazza San Carlo -, ma adesso c'è anche un post ufficiale della band torinese a confermare la matrice dell'iniziativa.

"Qualcuno ha urlato allo scandalo contro la città. Qualcuno non vedeva l'ora di puntare il dito contro i soliti vandali. Qualcuno ha ipotizzato che fosse un'operazione di marketing di un grosso marchio. Non è niente di tutto questo", scrivono i ragazzi sul loro profilo social.

E proseguono: "È la dichiarazione d'amore di oltre 150 persone che questa notte hanno condiviso 6 ore di partecipazione collettiva, di presidio artistico, di vita vera in una delle piazze più belle di Torino per fare esplodere il proprio sentimento d'amore. Con gessetti da scuola elementare. Scotch di carta e un metro da sartoria.