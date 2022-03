Aperte le iscrizioni per la nuova "Pagella non solo rock"

Un concorso musicale rivolto alle giovani e ai giovani musicisti, gruppi e solisti che propongono brani propri – sezione in concorso – o Cover / Tributi / Classica – sezione fuori concorso - di qualsiasi genere musicale.

Per partecipare è necessario essere residenti o domiciliati a Torino e Città Metropolitana, non aver compiuto i 23 anni d’età all’atto dell’iscrizione, con almeno un o una componente che frequenta le scuole secondarie di secondo grado – sezione in concorso – o under 23, lavoratori o studenti universitari – sezione fuori concorso - di Torino e Città Metropolitana.

Pagella Non Solo Rock si inserisce a pieno titolo nel quadro delle politiche rivolte alle giovani e ai giovani creativi della nostra città con l’obiettivo di sostenere e promuovere la produzione culturale e la musica dal vivo.

L'iscrizione gratuita a Pagella Non Solo Rock 2022 è effettuata con l'accettazione del regolamento e la compilazione del modulo predisposto alla pagina https://form.jotformeu.com/<wbr></wbr>90314629663359 entro martedì 26 aprile 2022.

E’ vietata l’iscrizione a band che abbiano già vinto un’edizione precedente di Pagella Non Solo Rock.

Per info e programma: www.comune.torino.it/pagerock