FILM - The Rock spacca sul serio: Dwayne Johnson sorprende in "The Smashing Machine"

Il lottatore di MMA (Mixed Martial Arts) Mark Kerr raggiunge l'apice della sua carriera, ma allo stesso tempo si trova ad affrontare alcuni problemi personali che gli fanno toccare il fondo.

The Smashing Machine racconta una storia di riscatto tipica dei film che narrano la durezza della realizzazione del sogno americano. Fin qui Benny Sarfdie, che è al suo esordio da solista dopo che per anni aveva collaborato con suo fratello Josh, non realizza nulla di particolarmente originale. Allora qual'è la scelta veramente geniale che ha fatto Safdie? Il vero colpo di genio è stato il capire che l'unico attore che poteva interpretare realmente Mark Kerr era Dwayne Johnson alias "The Rock", un attore che fino a poco tempo fa era famoso per aver fatto commercialate come Fast & Furious e che adesso ha deciso di cimentarsi con il cinema indipendente e molto probabilmente con questa interpretazione riuscirà ad ottenere una nomina agli Oscar.



Safdie nel suo lungometraggio rappresenta Mark Kerr come una specie di Odisseo statunitense, rendendolo così quello che nel linguaggio comune definiamo, nonostante le sue cadute personali anche nelle dipendenze da droghe, un eroe americano. Bravissima è stata pure Emily Blunt nell'interpretare il complesso ruolo della moglie di Kerr. La sua è una recitazione estremamente emotiva che la rende forse il personaggio più coinvolgente di tutto il film.

The Smashing Machine è stato presentato durante l'ultima edizione del festival di Venezia dove Benny Safdie ha vinto il premio per la migliore regia. Safdie ha scritto una sceneggiatura che non mira a cambiare il corso del cinema ma lasciando ampio spazio a Dwayne Johnson nella sua interpretazione Safdie è riuscito a dare un tono molto orginale alla storia, sfidando anche i numerosi pregiudizi che potevano sorgere dopo una tale scelta.

Voto: 4,5/5



TITOLO: The Smashing Machine

TITOLO ORIGINALE: The Smashing Machine

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti d'America

CASA DI DISTRIBUZIONE: I Wonder Pictures

GENERE: Biografico

REGIA: Benny Safdie

CAST: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader, Bas Rutten,Oleksandr Usyk, Lyndsey Gavin, Satoshi Ishii, James Moontasri, Yoko Hamamura.

DURATA: 123 minuti