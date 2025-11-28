Tff43, oggi l'ultima stella della Mole Vincent Lindon presenterà il film "En guerre"

Ha ottenuto per la prima volta il riconoscimento del grande pubblico con L’Étudiante (1988) di Claude Pinoteau, seguito da La Crise (1993) di Coline Serreau. Nel 2015, con La legge del mercato di Stéphane Brizé, ha vinto il Premio come Miglior attore a Cannes, festival di cui è stato Presidente di giuria nel 2022. Nel 2024 ha ricevuto un Leone d’oro a Venezia per la sua prova in Noi e loro di Muriel e Delphine Coulin. Di chi stiamo parlando? Di Vincent Lindon, l'ultimo a ritirare, quest'anno, la Stella della Mole al Torino Film Festival.

L'attore, che ritirerà il premio domani mattina alle 12.30 in sala stampa, questa sera sarà al cinema Romano alle 18.30 per incontrare il pubblico e presentare il film "En guerre" di Stéphane Brizé (FR, 2018, DCP, 113’).