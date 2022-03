Il tapis roulant elettrico si è rivelato l'attrezzo più utilizzato per tenersi in forma durante la pandemia

Il tapis roulant elettrico è stato oggetto di un aumento di vendite esponenziale negli ultimi tempi. I motivi vanno rintracciati nelle complesse dinamiche poste in essere dalla pandemia, a partire dalla necessità di stare a casa che, per quanto circoscritta nel tempo (per fortuna), ha inciso profondamente su alcuni comportamenti.

Ne parliamo in questo articolo, citando qualche cifra e fornendo una panoramica su questo interessante mezzo.

Tapis roulant elettrico, una diffusione capillare

Sia chiaro, l’aumento delle vendite ha interessato tutte le attrezzature per l’esercizio fisico casalingo. Dunque, si dovrebbe parlare di progressiva diffusione del tapis roulant elettrico e degli altri dispositivi ginnici, come cyclette, pesi etc.

Ad ogni modo, secondo recenti studi, tra cui quello di Linkiesta , l’aumento delle vendite è stato pari al 200%, se si prende in considerazione il periodo marzo 2020 - marzo 2021.

Occorre comunque fare una precisazione, ovvero distinguere tra le due tipologie di tapis roulant attualmente in commercio: l’elettrico propriamente detto e il magnetico.

Il tapis roulant elettrico è in tutto e per tutto simile a quelli in dotazione alle palestre. Il nastro viene movimentato da un meccanismo elettrico, e scorre secondo velocità stabilite dall’utilizzatore. Spesso e volentieri è possibile impostare anche la pendenza, quasi sempre vi è a disposizione un display con tutti i dati necessari al monitoraggio dell’attività fisica.

Il tapis roulant magnetico, invece, non è movimentato elettricamente ma “meccanicamente”. In buona sostanza, si muove in base alla frequenza dei passi: è lo stesso utilizzatore a imprimere, con la sua falcata, la velocità del nastro.

Le prestazioni del tapis roulant magnetico sono senz’altro peggiori e di certo mancano alcune feature. Manca ovviamente anche il display. Tuttavia, costa molto meno, e perciò incontra un certo apprezzamento.

In mezzo, alcune sotto tipologie, ma che hanno contribuito alla diffusione dello strumento nelle case degli italiani. Vale la pena citare il tapis roulant salvaspazio, che ha il pregio di poter essere ripiegato su se stesso, quasi fosse uno stendino, ed essere riposto tranquillamente in un angolo o dietro la porta. Insomma, l’ideale per chi non dispone di grandi spazi, o addirittura di una stanza da dedicare appositamente all’esercizio fisico.

Perché il tapis roulant piace

Perché il tapis roulant elettrico, come anche quello magnetico, è andato incontro a un aumento delle vendite così radicale? Al di là delle dinamiche della pandemia, o per meglio dire delle restrizioni che hanno coinvolto ora le palestre ora la mobilità delle persone, è possibile individuare alcune ragioni specifiche.

Permette di svolgere un’attività alla portata di tutti. Il tapis roulant è sinonimo di corsa, e la corsa è l’attività fisica più semplice, tra quelle minimamente impegnative.

Il tapis roulant è sinonimo di corsa, e la corsa è l’attività fisica più semplice, tra quelle minimamente impegnative. E’ comodo. Chi vuole correre deve vedersela con gli agenti atmosferici. Correre all’aria aperta ha un fascino innegabile, ma diventa difficoltoso se fa freddo o piove. Chi usa il tapis roulant, ovviamente, non ha di questi problemi.

Chi vuole correre deve vedersela con gli agenti atmosferici. Correre all’aria aperta ha un fascino innegabile, ma diventa difficoltoso se fa freddo o piove. Chi usa il tapis roulant, ovviamente, non ha di questi problemi. Fa risparmiare tempo. In ogni caso, anche qualora la giornata fosse “bella”, si perderebbe tempo a raggiungere il luogo della corsa. Peggio ancora se l’attività fisica viene svolta in palestra. Con il tapis roulant, invece, è tutto più sbrigativo, e per ovvie ragioni.

Dove acquistare un buon tapis roulant elettrico

Il mercato dei tapis roulant è certamente suddiviso in una manciata di categorie e tipologie, ma è comunque parecchio vivace. In buona sostanza, i prodotti si differenziano per il livello delle prestazioni, la quantità di funzioni che mettono a disposizione, i costi e molto altro ancora. Ciò impone una certa attenzione in fase di scelta. Il rischio è di provare il classico imbarazzo della scelta, ed effettuare decisioni poco consone con le proprie esigenze.

Vi è poi la tentazione di pagare meno, più che legittima, e dunque rivolgersi agli e-commerce. A dispetto di quanto suggerisce l’immaginario collettivo, anche i tapis roulant si “comprano bene” online. Il segreto sta nell’individuare gli e-commerce giusti. Le piattaforme generaliste offrono le garanzie di sempre, ma il consiglio è di puntare a quelli specialisti. Mettono a disposizione un’offerta più ricca e descritta meglio, valorizzata da un servizio di assistenza che non fa rimpiangere la visita in negozio.