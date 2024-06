Scontro auto-moto a Nichelino, il centauro finisce in ospedale (foto d'archivio)

Momenti di paura, ma per fortuna conseguenze abbastanza limitate, nella tarda mattina di oggi, martedì 25 giugno, a Nichelino, per il brutto incidente avvenuto in strada Debouchè.

Scontro tra auto e moto

Lo scontro tra auto e moto si è verificato attorno alle 12.30, con il centauro a riportare le maggiori conseguenze, venendo trasportato in ospedale. L'uomo è finito sul cofano della vettura dopo l'urto, fortunatamente senza gravi conseguenze. La Polizia locale di Nichelino sta ricostruendo la dinamica dell'incidente per stabilire le responsabilità di quanto è accaduto.

Il centauro in ospedale

Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Rossa, che ha provveduto alle prime cure del ferito e poi al suo trasporto in ospedale per accertamenti e cure. L'incidente ha inevitabilmente causato qualche disagio al traffico nella zona, con rallentamenti e restringimenti di corsia.