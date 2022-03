Parte a Collegno il Distretto Urbano del Commercio

Parte a Collegno il DUC, il Distretto Unico del Commercio, il progetto con cui Amministrazione, commercio locale e associazioni puntano insieme su un nuovo sviluppo per il futuro.

A fianco del progetto collegnese ci saranno Ascom e Confesercenti, mentre ben dodici saranno i partner di secondo livello coinvolti e presenti sul territorio: Università degli studi di Torino, Piemonte dal Vivo, CNA, Novacoop, Sport Eventi Academy, Consozio Onda, Leulab, Associazione Amici della Scuola Leumann, Associazione San Lorenzo, Nexto, Associazione commercianti Collegno Centro e Associazione commercianti Borgata Paradiso.



Il Distretto di Collegno, sviluppato sui due assi est-ovest di corso Francia e nord-sud di viale XXIV maggio e area centrale, avrà l’obiettivo di sviluppare il territorio attraverso la crescita di competitività e il rafforzamento della rete commerciale di prossimità.



"Il DUC è uno strumento di nuova generazione a disposizione dei commercianti, per entrare in una nuova stagione di relazioni di vicinato, al tempo dell'online", racconta il Sindaco Francesco Casciano. L’assessore al Commercio Enrico Manfredi: "Gli obiettivi sono l’ascolto delle esigenze delle imprese e dei consumatori, lo sviluppo di una strategia condivisa che coinvolga Comune, associazioni e realtà territoriali, rappresentate dai partner che hanno aderito".



Con la firma del protocollo d’intesa tra Comune e partner del territorio si avvia ufficialmente il percorso grazie al quale sul territorio saranno sviluppate progettualità che sostengano e valorizzino il commercio di vicinato. Per avere un quadro di quali siano le maggiori criticità legate a quattro temi principali quali Accessibilità, Arredo Urbano, Ambiente e Animazione è attivo un sondaggio da compilare tramite il seguente link: https://bit.ly/3BKU45B. I dati raccolti permetteranno di realizzare un report con le opinioni delle imprese del territorio e gli esiti saranno valutati con la Camera di Commercio per definire strategie di supporto alle azioni dei Distretti.



Maria Luisa Coppa presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia commenta: "Governare il territorio, oggi, significa costruire progetti di rilancio per il futuro. La nostra Associazione è convinta che occorrano nuovi strumenti come la multicanalità, i social, per lavorare sui territori, coinvolgendo le stesse imprese nella scrittura dei programmi e degli obiettivi da raggiungere. Ascom Confcommercio Torino e provincia, ha fortemente voluto e sostenuto i Distretti del Commercio, al fianco delle imprese che credono nello sviluppo e nell’innovazione".

Luca Santoro, presidente di Confesercenti Collegno dichiara: "Questo è un nuovo strumento capace di generare sinergia tra pubblico e private aiutando concretamente il commercio di vicinato. Servirà la collaborazione di tutti per portare avanti progetti utili e di rilancio del tessuto commerciale".