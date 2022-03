Sindacalista minacciato di morte davanti al Carrefour: arrivano le scuse e un risarcimento, che sarà devoluto per i profughi ucraini

È passato un anno, ma arriva a una conclusione la vicenda che aveva visto un sindacalista della Filcams Cgil minacciato di morte durante un presidio all'esterno di un punto vendita a marchio Carrefour gestito in franchising in via Tripoli, nel cuore di Santa Rita. Il rappresentante dei lavoratori sarà risarcito e devolverà la somma ai profughi ucraini.

La persona, dopo alcune verifiche, si è scoperto essere un collaboratore dell'allora gestore del punto vendita. Ai suoi danni, il sindacalista aveva sporto denuncia in questura e nei giorni scorsi - in tribunale - è arrivato l'epilogo. Per l'aggressore sono arrivati 800 euro di multa e una lettera di scuse al funzionario Filcams. Una somma che non entrerà nelle tasche del sindacalista, che ha deciso di devolvere il tutto a sostegno delle iniziative Cgil di aiuto ai profughi ucraini.