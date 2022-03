Via libera del Consiglio Comunale al bilancio 2022-2024 della Città

Al termine di un approfondito e serrato confronto in aula, il Consiglio comunale ha approvato con 24 voti a favore e 6 contrari il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio Preventivo 2022-2024 con le delibere collegate. I documenti erano stati presentati in aula dall’assessora al bilancio Gabriella Nardelli.

Hanno votato a favore, oltre al sindaco, i consiglieri e consigliere di Partito Democratico, Sinistra Ecologista, Moderati, Lista Civica per Torino e Torino Domani. Contrari Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

La Sala Rossa ha inoltre approvato una mozione di accompagnamento al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di previsione 2022-2024, presentata da tutti i capigruppo di maggioranza e altri consiglieri. Il documento, partendo da un giudizio favorevole su DUP e Bilancio triennale, elenca alcune raccomandazioni per l’esecutivo di Palazzo Civico, relativi in particolare a temi quali il welfare, i provvedimenti in favore di precariato (anche in relazione al piano di assunzioni) e famiglie con figli, l’accessibilità dei servizi comunali ai cittadini non digitalizzati o stranieri, la valorizzazione e l’ottimizzazione dell’utilizzo di immobili e impianti sportivi. E ancora, la programmazione dei servizi educativi, la questione delle abitazioni e dell’emergenza abitativa, le azioni a salvaguardia dell’ambiente e la promozione della sicurezza del lavoro.

Approvati anche un emendamento bipartisan che incrementa i fondi per le Circoscrizioni e una mozione di accompagnamento di Torino Bellissima (sulla quale la maggioranza si è astenuta) sulle risorse per il welfare.