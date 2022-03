Divine Queer Festival: per la sesta edizione omaggio all'attivista Marielle Franco

Dal respiro internazionale, intriso di attivismo per i diritti e contro ogni discriminazione, il festival indipendente di cinema queer di Torino torna con una sesta edizione piena di novità e ospiti eccezionali.

Il Divine Queer Film Festival, che da anni ha scelto di svolgersi nella periferia nord della città negli spazi del community hub di Via Baltea 3, dedica questa edizione a Marielle Franco, donna nera delle favelas brasiliane, uccisa nel 2018 dopo solo 18 mesi dalla sua elezione nel Consiglio Comunale di Rio de Janeiro. La figura di Marielle Franco è diventata un simbolo della lotta per i diritti delle donne, delle persone queer e contro il razzismo, per i quali si è spesa attivamente. La grafica del festival di quest’anno raffigura una sorridente Marielle con i colori della lotta femminista e contornata dalla frase Marielle presente, usata per commemorare la sua scomparsa alla Camera dei Deputati brasiliana.

L’ingresso alle proiezioni è libero e gratuito, senza barriere architettoniche. I film sono sottotitolati.

La serata inaugurale di venerdì 1 aprile alle 20:30 sarà presentata da due figure importati sia dell’attivismo queer sia delle istituzioni italiane: la madrina del Festival Valentine aka Fluida Wolf e Porpora Marcasciano, figura d’importanza storica del movimento transgender italiano e Consigliera del Comune di Bologna. Il film di apertura sarà "Porpora" di Roberto Cannavò, un’anteprima torinese del viaggio nella vita di Porpora Marcasciano dagli anni Settanta a oggi, da Bologna fino al sud Italia, tra le folli notti romane fino all’impegno politico, raccontando una generazione che ha generato un cambiamento sociale cooperando insieme. Insieme alla protagonista intervengono Jacopo Rosatelli, Assessore alle Pari Opportunità della Città di Torino e Vittorio Martone.

I 10 i film in concorso, provenienti da Francia, Canada, Belgio, Italia, Stati Uniti, Svizzera, India e Ungheria, saranno proiettati nella giornata di sabato 2 aprile, in replica domenica 3 (sul sito www.divinequeer.it il programma completo).

Sabato 2 marzo alle 21 sarà proiettato il lungometraggio "Cada Uma de Nòs (Each of Us)" di Ferrero Olivia, che interverrà insieme a Davide Oberto e Francesca Druetti.

Sono 4 i film fuori concorso, oltre al film d’apertura: "Visione di gioco", di Nicoletta Nesler e Marilisa Piga, un documentario girato in occasione delle finali del campionato italiano di calcio per non vedenti organizzato dalla Uisp; "Seminart", di Simone Rosetta e Irene Dorigotti, sull’esperienza degli Orti Generali; "Le queens, per un calcio oltre i confini" dell’Associazione Balon Mundial; "Il terribile inganno", lungometraggio sulla nascita del movimento di Non Una Di Meno, di Maria Arena, che sarà presente in sala e dialogherà con Federica Rosin.

Tra le iniziative speciali che si svolgeranno quest’anno durante la rassegna, il Divine organizza un workshop in collaborazione con Balon Mundial sabato 2 aprile alle 11 al Palasermig di via Carmagnola 23. L’evento, a ingresso gratuito, vuole fornire gli strumenti e le possibili soluzioni per affermare l’equità di genere affrontando temi legati alla leadership e alle persone LGBTQIA+ in ambito sportivo e non per abbattere le barriere poste dalla società a donne e persone non binarie.

Per info e prenotazioni: info@balonmundial.it



Il Festival, frutto di un lavoro volontario, vuole continuare a permettere a tutte le persone interessate di accedere gratuitamente alle proiezioni. Con la campagna di crowdfunding su Facebook si vogliono raccogliere i fondi che serviranno a garantire l’accesso libero a tutte le proiezioni, supportare i costi del sottotitolaggio in italiano e per le persone sorde, le spese di viaggio e alloggio per le e i registi ospiti, gli importi relativi alla SIAE.

Per contribuire al crowdfunding con bonifico o PayPal, i dati sono disponibili sul sito a questo link:

www.divinequeer.it/<wbr></wbr>sponsor-e-donazioni/