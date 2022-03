Riattivazione linea ferroviaria Chivasso-Asti, Gavazza : "La lettera dei sindaci esprime la necessità di mettere al centro il territorio"

“ Sono piacevolmente stupito dalla compattezza dei sindaci sul territorio che è attraversato dalla ferrovia sospesa Chivasso-Asti . A prescindere del loro colore politico hanno dimostrato di capire e condividere, con me, l’opportunità offerta dalla completa ripulitura e bonifica del sedime ferroviario e delle aree di pertinenza delle stazioni e dalla, auspicabile, messa in funzione della linea ferroviaria - sottolinea il consigliere regionale Gianluca Gavazza -. La loro lettera esprime chiaramente la necessità di mettere al centro il loro territorio, esigendo risposte chiare e programmatiche dalla Regione Piemonte, nelle persone del nostro Presidente Alberto Cirio e dell’assessore ai trasporti Marco Gabusi ”.

“Non è più tempo di promesse fumose o di progetti mancati - continua Gavazza, consigliere regionale leghista del territorio chivassese -. Bravi i sindaci tutti che chiedono che la linea possa essere ripristinata a breve, partendo dall’utilizzo turistico, per poi contemplare la riattivazione d’esercizio come trasporto pubblico per i cittadini. Un messaggio forte, proprio nel giorno che a Chivasso, presso la sala consiliare messa a disposizione dal sindaco Castello, si affrontava proprio questa riattivazione, con un convegno promosso dal Circolo la Nostra Collina, che vanta tra i suoi fondatori il sindaco di Brozolo Demichelis, presente in aula, dal Comis, Comitato Mobilità Integrata e Sostenibile, e con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e della città di Chivasso. Sarò portavoce, in prima persona, delle loro istanze.”