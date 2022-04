Aree cani, in Circoscrizione 8 sono troppo poche. Miano: “Sono molte le richieste, ci stiamo lavorando”

Sono ancora troppo poche le aree cani nella Circoscrizione 8. Tante le richieste che arrivano agli amministratori per metterne di nuove. Aree cani che da una parte aiutano i padroni con i loro amici a quattro zampe, dall’altro contribuiscono a dissuadere la microcriminalità.

Al momento la 8 dispone di diverse strutture da quelle principali del Giardino Muratori e in via Nichelino angolo via Cercenasco a cui se ne aggiungono due al Parco del Valentino, una al parco di Vittorio, una in via Petitti e una allo Giardini Firpo. Ma anche via Richelmy e via Olivero.

L’ultima richiesta per una nuova area cani è arrivata dai consiglieri Amadeo e Tabasso per i giardini di via Ventimiglia/via Millefonti. Una zona particolarmente soggetta allo spaccio: “Contribuirebbe ad aumentare il controllo della zona soprattutto in quelle fasce orarie”.

Ma le richieste dei cittadini sono anche per altre zone come il parco giochi Erasmo da Rotterdam o Cavoretto. “Ho chiesto ai coordinatori di creare un gruppo di lavoro per individuare nuove aree cani che sono comunque realizzate dal centro. Stiamo lavorando quindi per individuare le nuove aree con il tavolo di lavoro, le commissioni che arricchiscono i lavori, il consiglio che ne dà fattibilità, il Comune dopodiché farà lo studio di fattibilità Anche per capire se ci sono le risorse” spiega il presidente Massimiliano Miano.