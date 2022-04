Inchiesta plusvalenze Juve, ascoltata come teste anche la madre di Rabiot

È stata convocata in procura a Torino per essere ascoltata come testimone Veronique Rabiot, madre e agente del calciatore bianconero Adrien. L'ambito è quello dell'inchiesta sui conti e le plusvalenze della Juve.

I pubblici ministeri, in particolare, stanno vagliando alcuni aspetti legati alla cosiddetta "manovra stipendi", il differimento del pagamento di alcune mensilità ai giocatori bianconeri da parte del club.