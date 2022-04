Carlo Levi al Mercato Centrale: un mese di iniziative in occasione dei 120 anni dalla nascita [FOTO E VIDEO]

Il mercato è luogo di scambio, di miscela di cultura, di quotidianità. E' soprattutto un luogo popolare che ha attraversato tutti i luoghi e tutte le epoche. E quale luogo migliore del Mercato Centrale Torino per accogliere una nuova iniziativa dedicata a Carlo Levi che di tradizioni e di luoghi popolari ne ha fatto un'opera?

Ecco allora, la mostra "Il viaggio di Carlo Levi" allestita per tutto il mese di aprile nell'antica ghiacciaia dello spazio torinese che partendo dal romanzo "Cristo si è fermato a Eboli" racconta lo scrittore piemontese attraverso le fotografie d'autore, come Augusto Viggiano e altri importanti autori quali Henri-Cartier Bresson, il set di Francesco Rosi e le strisce di Sergio Staino.

Un percorso per immagini curato da Piernicola Maria di Iorio suddiviso in tre sezioni che inaugura ufficialmente il mese di attività ed eventi dedicati a Levi in occasione dei 120 anni dalla sua nascita a partire dal 2 aprile con il dibattito“Da Torino ad Aliano, l’eredità di Carlo Levi”, incentrato sull’attualità dell’eredità umana e letteraria dell’autore.

"E un Carlo Levi più intimo e personale quello che vedremo al Mercato Centrale - conferma il curatore - la mostra si sviluppa con una prospettiva più legata all'aspetto umano. E quindi vedremo il suo rapporto con le donne, nella vita pubblica e con gli abitanti di Aliano".

Il dibattito del 2 aprile sarà moderato da Umberto Montano, Presidente di Mercato Centrale, alla presenza di Sergio Staino, autore delle strisce “Quando Jesus non si fermò a Eboli”. Presenzieranno, inoltre, l’accademico e saggista Stefano Levi della Torre e Daniela Fonti, presidente della Fondazione Carlo Levi. Seguiranno gli interventi di Luigi De Lorenzo, sindaco di Aliano, Domenico Bennardi, sindaco di Matera, Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera, Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, e Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata.