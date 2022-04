GeoNight: tutti gli eventi per la Notte Europea della Goegrafia

Questa sera, venerdì 1° aprile, dalle ore 14, anche a Torino si terrà GeoNight, la Notte Europea della Geografia, un’iniziativa promossa da EUGEO, l’Associazione che riunisce tutte le società geografiche europee, università e semplici appassionati. Nel capoluogo piemontese, come in tutto il resto d’Europa ricercatrici, ricercatori e appassionati di geografia, saranno insieme ai cittadini per far conoscere concretamente e con esperienze organizzate in aula, in strada o sul web i recenti sviluppi della geografia e del “mestiere del geografo”.

Nell'ambito della Notte europea della Geografia, l'Università di Torino ha organizzato, in collaborazione con enti e associazioni, proiezioni, escursioni metropolitane, webinar e un incontro sull’emergenza climatica.

Dalle 16 alle 19.45, nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale, si terrà un incontro di discussione interdisciplinare sull’emergenza climatica. L’incontro è introdotto dal Prof. Egidio Dansero, Vice-Rettore Vicario per la sostenibilità e per la cooperazione allo sviluppo e coordinatore del Green Office UniToGO e moderato dalla Prof.ssa Silvana Dalmazzone, docente di Economia dell’Ambiente, Dipartimento di Economia e Statistica. La conoscenza scientifica sul clima alla base dei rapporti IPCC viene presentata dalla relazione del Prof. Claudio Cassardo, fisico del clima del Dipartimento di Fisica e referente docente del Gruppo Cambiamenti Climatici del Green Office. Segue una discussione aperta con la Prof.ssa Elisa Palazzi, fisico del clima del Dipartimento di Fisica, il Dott. Roberto Mezzalama, esperto ambientale Golder-WSP e CdA PoliTO, autore de "Il Clima che Cambia l’Italia", Giovanni Mori, ingegnere dell’energia ed esponente Fridays For Future, inviato a Glasgow per il quotidiano "Domani"e Dario Padovan, sociologo dell’ambiente del Dipartimento di Culture Politica e Società. Al termine dell’incontro, grazie alla collaborazione con Cinemambiente, sarà proiettato il documentario Legacy – Notre héritage del regista Yann Arthus-Bertrand.

Gli eventi organizzati dall’Università di Torino partono già dalle 14 con il webinar di lancio di UniCarTO, una mappatura partecipativa della città attraverso gli occhi delle e degli studenti e della comunità universitaria (link di partecipazione al webinar) e proseguono alle 16 con Assaggi di natura in città, un’escursione metropolitana a Mirafiori Sud attraverso la scoperta degli orti lungo la riva del Sangone.

Per info e programma completo: https://www.geonight.net/