Bonifica al Santa croce di Moncalieri: riapre il reparto di pediatria chiuso per la presenza di topi

Dopo la chiusura avvenuta il 23 ottobre scorso, il reparto di pediatria dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri è nuovamente pronto ad accogliere i suoi piccoli pazienti e i loro genitori.



A seguito del primo intervento di verifica, tutta l’area è stata oggetto di una completa opera di bonifica e già da venerdì 1° novembre è nuovamente in funzione il Pronto Soccorso Pediatrico e da lunedì 4 novembre sarà riaperto il reparto di degenza.



“Siamo costantemente impegnati” - afferma il Commissario dell’ASL TO5, Bruno Osella -: “in un ammodernamento strutturale e tecnologico dei nostri ospedali per garantire agli utenti un servizio di qualità e agli operatori spazi idonei per esprimere al meglio la loro professionalità”.