Motori rombanti nel centro di Torino con Autolook Week, Castiglione (M5S):"E la sostenibilità?"

Giunta Lo Russo ambientalista a targhe alterne. E’ questo in sintesi il pensiero della consigliera comunale del M5S Tea Castiglione, che ha presentato un’interpellanza sull’Autolook Week, il festival dedicato al motorsport e alle auto che si svolgerà a Torino dal 7 all’11 settembre.

Castiglione (M5S): "Messaggio non di sostenibilità"

Un evento, in occasione dei 100 anni dell’Autodromo di Monza e del Gran Premio di Formula 1, che prevede l’esposizione di vetture da competizione nel centro di Torino (monoposto di Formula 1, vetture rally, modelli endurance e moto da competizione), a cui ogni sera si affiancheranno “sfilate” che animeranno via Roma, piazza San Carlo e piazza Castello. Un’iniziativa, commenta Castiglione, che veicola “un messaggio tutt’altro che di sostenibilità”.

Nel 2020 Salone Auto lascia Torino

E la pentastellata ricorda poi il Salone dell’auto di Torino 2018, “dove si verificarono criticità durante le passerelle delle autovetture per le vie del centro a causa dei giri ad alta velocità e dei passaggi a pochi metri dal pubblico dietro le transenne”. Va ricordato che la kermesse automobilistica non è mai piaciuta al M5S: nel 2020 il Salone lasciò il capoluogo piemontese per Milano, dopo gli attacchi dell’allora vicesindaco Guido Montanari e di una parte della maggioranza di Appendino.

Greta Thunberg a Torino per il meeting dei Fridays

Ora Castiglione punta il dito contro l'amministrazione Lo Russo, considerando anche “dal 25 al 29 luglio 2022 Torino diventerà la capitale dei Fridays for Future, ospitando il meeting internazionale che vedrà la presenza di Greta Thunberg e di molti giovani ed esponenti di rilievo nella lotta al cambiamento climatico”. “Come può il Comune – si chiede l’esponente della minoranza – sostenere le istanze” dei Fridays e patrocinare il festival del motorsport?. La consigliera del M5S domanda poi perché non si siano valutate altre location “più adatte” rispetto al centro storico cittadino, così come se sia stato richiesto il parere della Soprintendenza.