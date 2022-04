Emergenza Ucraina, Reale Foundation porta una tonnellata di beni al confine bellico

Prosegue l’azione umanitaria promossa da Reale Foundation in collaborazione con l’Associazione moldava Viata fara leucemie - Una vita senza leucemia - per sostenere la popolazione ucraina attualmente rifugiata a Chișinău, in Moldavia. Questa mattina è partito infatti un VAN carico di beni di prima necessità, messo a disposizione da Tecnoservice, storico fornitore di Reale Group.