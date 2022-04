CamminAutismo: l'impresa di 13 giovani in marcia per 114 chilometri

In sei giorni percorreranno gli ultimi 114 chilometri del Cammino di Santiago da Sarria al capoluogo della Galizia. Sono i 13 giovani con autismo, protagonisti del progetto CamminAutismo, che si svolgerà dal 5 al 12 settembre 2022.

Si arriverà in loco in aereo e sul posto ci sarà un bus navetta per il trasporto dei bagagli dei partecipanti ed eventuale necessità. E’ stato presentato nella sala trasparenza della Regione Piemonte, il progetto, realizzato dall’associazione Mulino Sambuy di San Mauro Torinese, patrocinato dal Consiglio Regionale, dalla Città Metropolitana, Asl Città di Torino, Asl To4, Città di Torino, Città di San Mauro, di Settimo e di Castiglione, iniziativa presentata in anteprima alla Giornata mondiale sulla consapevolezza sull’autismo, in programma oggi 2 aprile 2022. Un progetto collegiale che vede coinvolte diverse realtà: l’associazione Mulino Sambuy onlus promotore dell’iniziativa, associazione Ri-Ciclistica Settimese, Uisp Piemonte, Angsa Torino, Angsa La Spezia, Cooperativa F.I.ABA, Ancoraadv, CooperativaAnimazioneValdocco. L’obiettivo, oltre a quello di far conoscere la tematica dell’autismo, è di creare percorsi di autonomie di vita per ragazzi coinvolti che affronteranno specifici training durante tutto il percorso e saranno messi a confronto con situazioni completamente nuove.

I disturbi dell’autismo si stima che siano: 1 su 54 tra i bambini di 8 anni negli Stati Uniti, 1 su 160 in Danimarca e in Svezia, 1 su 86 in Gran Bretagna. In età adulta pochi studi sono stati effettuati e segnalano una prevalenza di 1 su 100 in Inghilterra. In Italia si stima che 1 bambino su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico. Dati dell’Osservatorio Nazionale In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. L’equipe che seguirà il progetto comprende, oltre agli educatori, una serie di figure professionali, che organizzeranno gli allenamenti e punto di riferimento per i giovani camminatori. Le famiglie prenderanno parte attivamente al progetto. Domenica 3 aprile i ragazzi faranno il loro debutto e anche il loro primo allenamento a Vivicittà nel parco del Valentino con una camminata di 4 km.

Il calendario degli allenamenti previsti è 3-23 aprile, 7-21 maggio, 11-25 giugno, 9-23 luglio, 6-13-20-27 agosto. “Sosteniamo con convinzione, questo progetto che rende accessibile, il pellegrinaggio a Santiago alle persone con disabilità. Uno spunto davvero interessante per la tratta piemontese della Via Francigena” afferma Maurizio Marrone, Assessore alle Politiche Sociali, Regione Piemonte.

Carlo Picco, Direttore generale Asl Città di Torino, dice: “Non è il primo progetto che sosteniamo in Asl. Si è appena concluso quello per adulti, ripreso con il film sulla Via Francigena. Sono momenti piacevoli di integrazione” .

Felice anche Jacopo Rosatelli, Assessore alle Politiche Sociali della Città di Torino: “Un progetto dalle tante virtù. Mette in rete enti ed associazioni ed è un messaggio positivo verso l’autismo. Un contrasto alle paure e il cammino in questo mondo frenetico offre armonia e ritmo”.