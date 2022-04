Malattie croniche, per un torinese su tre chi si prende cura di un anziano è un familiare

Con l'invecchiamento medio della popolazione, convivere con una patologia cronica può essere relativamente semplice, ma non sempre è così: in molti casi è necessaria l’assistenza di un’altra persona. Secondo l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sanità di UniSalute in collaborazione con Nomisma, tra il 37% di torinesi che soffre di una patologia cronica, uno su 6 necessita di assistenza, e in un caso su tre (34%) questa è fornita in tutto o in parte da un familiare, che svolge quindi il ruolo di caregiver.

Situazione complesse nel 20% dei casi Scavando più a fondo, la ricerca ha rilevato come la gestione della patologia sia descritta come complessa o estremamente complessa nel 20% dei casi. Per la maggioranza dei torinesi con una malattia cronica (58%) l’assistenza avviene presso strutture sanitarie, mentre per il 25% del campione interamente a domicilio. Quando non sono i familiari o il paziente stesso ad occuparsene, a farlo è in genere il personale del servizio sanitario pubblico (19%), di strutture private (9%), o un/una badante (9%). Piuttosto frequente, inoltre, l’utilizzo di servizi di telemedicina, che fanno parte della gestione della patologia cronica per il 16% dei torinesi.