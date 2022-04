Jazz is Dead Festival: al Cinema Massimo il concerto di Colin Stetson

Mercoledì 4 maggio 2022 torna a Torino Colin Stetson, al Cinema Massimo per un'anteprima di Jazz is Dead Festival, firmata Museo Nazionale del Cinema: l'occasione per ascoltare alcune delle sue più coinvolgenti composizioni, accompagnate da un'accurata selezione, a cura della VJ Cikita Z, di immagini tratte dalle pellicole che lo hanno reso celebre nel circuito cinematografico. Una produzione originale e inedita, realizzata per questa data unica nel suo genere.

Artista dalla potenza altisonante, Colin Stetson ha collaborato con alcuni tra i migliori esponenti della scena internazionale e composto innumerevoli colonne sonore per cinema e tv. Noto per un approccio profondamente fisico, con lo strumento a fiato - sassofono e clarinetto - è capace di creare atmosfere insolite per un solista, conducendo l'ascoltatore in un emozionante e rarefatto viaggio tra ambient e jazz.