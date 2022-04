Il Politecnico porta il suo modello di innovazione alla fiera A&T

La fiera A&T – Automation and Testing torna a svolgersi in presenza e il Politecnico di Torino è ancora una volta protagonista di questa importante manifestazione annuale, punto di riferimento per gli attori della filiera produttiva industriale italiana in ambito di additive manufacturing, affidabilità, automazione, robotica, digitalizzazione e logistica. Il programma formativo e il network di A&T sono il valore aggiunto della manifestazione, un’occasione d’incontro e di aggiornamento puntuale per il settore, con particolare attenzione alle PMI italiane.

A&T si svolgerà dal 6 all’8 aprile 2022 all’Oval Lingotto Fiere di Torino e il Politecnico parteciperà alla sezione espositiva della fiera con i progetti del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino (DIGEP), che coniuga competenze tecniche ed economico-gestionali. In particolare interverrà il gruppo di ricerca Reslog, nato dagli ambiti dell’impiantistica e delle supply chain industriali, si è poi rivolto anche alla logistica sanitaria, urbana e al project e risk management. Il gruppo lavora con istituti di ricerca e aziende manifatturiere e dei servizi e progetta catene di distribuzione basate sull’industria 4.0. Applica modelli statistici e di simulazione System Dynamics e ad Agenti.

Il DIGEP presenterà il Laboratorio per la logistica di Fabbrica 4.0: un laboratorio con magazzino automatizzato e robot mobili per la movimentazione delle merci, da associare ad un modello “digital twin”, inteso come rappresentazione virtuale del magazzino e dei suoi flussi. Questo sistema logistico è composta da un magazzino automatico maxi-shuttle traslante con scaffalatura in singola e doppia profondità a due postazioni - di picking e di kitting - integrate nel flusso di lavoro.

Ad animare gli stand ci saranno anche le ragazze e i ragazzi dei team studenteschi di Ateneo: 2WheelsPoliTO, CubeSat polito Team, DRAFT (DRones Autonomous Flight Team), ICARUS PoliTO, PoliTo Sailing Team, PoliTOcean, Squadra Corse Driverless, Team H2politO, Team Policumbent, TEAM S55. Studenti e studentesse presenteranno molte attività pratiche nei loro campi di lavoro che toccano l’eccellenza in tanti settori diversi dell’ingegneria: dalla progettazione di motocicli da competizione a combustione interna e propulsione elettrica allo sviluppo di piccole piattaforme per missioni scientifiche in orbita; dalla creazione e programmazione di droni, UAV e razzomodelli, fino a barche a vela sostenibili, prototipi di robotica subacquea e monoposto da corsa elettriche a guida autonoma; fino a veicoli ad avveniristici modelli di veicoli a propulsione umana, repliche di aeromodelli storici e veicoli in carbonio dalle prestazioni imbattibili in termini di consumi.

Alla fiera il Politecnico presenterà anche il Sustainable Mobility Technology Center (SMTC), ovvero il Polo della Mobilità Sostenibile e della Manifattura: un centro nazionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità sostenibile – su strada, ferrovia, acqua e aria - e dell’automotive, con sede principale a Torino, ma connesso ad altre realtà di eccellenza sul territorio nazionale. Grazie al SMTC le aziende possono accedere a infrastrutture e impianti di ultima generazione, nonché competenze e servizi fondamentali per sviluppare, testare, sperimentare, integrare e applicare nuove tecnologie ai processi produttivi nell'era della digitalizzazione.

“Il ritorno di A&T in presenza a Torino è un ulteriore segnale di ripresa per la città e per il comparto della produzione, soprattutto nel settore della mobilità sostenibile, ma non solo – commenta la professoressa Giuliana Mattiazzo, Vice Rettrice per il Trasferimento Tecnologico del Politecnico – Le recenti notizie di importanti investimenti sul territorio torinese e piemontese segnano il rilancio della filiera industriale. Con lo spettro della crisi energetica e con la crisi climatica già in atto, oggi la sfida è trovare nuovi modelli di business per la ristrutturazione proprio di quelle filiere industriali, che rappresentano il futuro per tante e tanti giovani che scelgono il Politecnico per lo studio e la ricerca, con il sogno di contribuire all’innovazione e allo sviluppo sostenibile in Italia e nel mondo. Proprio dalla presenza dei giovani e delle giovani dei team studenteschi vogliamo ripartire alla fiera A&T di quest’anno, che ha il pregio di creare un legame vitale tra il mondo dell’Università e quello del lavoro e dell’impresa. Un ruolo da protagonista avranno i progetti innovativi del dipartimento DIGEP, eccellenza nello sviluppo di soluzioni per la produzione 4.0. Saranno presentate anche le attività del Sustainable Mobility Technology Center, centro di eccellenza che il Politecnico sta sviluppando insieme al CIM 4.0, il centro di competenza che ormai è una realtà consolidata sul territorio”.

Oltre alle attività nel padiglione fieristico, durante i giorni di A&T il Politecnico prenderà parte a diversi eventi, tra conferenze e tavole rotonde, sui temi dell’innovazione nei campi biomedicale, farmaceutico e cosmetico, dell’aerospazio, dell’automotive, del food & beverage, della meccatronica, della meccanica e del packaging.

Ecco gli appuntamenti a cui partecipa il Politecnico:

6 aprile 2022

- ore 11:00 Pillole di concretezza per fare una vera innovazione nella propria azienda

- ore 14:30 Mobilità Urbana Sostenibile

- ore 14:30 Automazione e flessibilità organizzativa: gli impatti sulla supply chain

8 aprile 2022

- ore 10:30 Intelligenza Artificiale e Transizione 4.0: opportunità e sfide per il Paese