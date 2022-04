Rivoli, il Pd attacca il sindaco Tragaioli: "Non siamo contrari alla ripresa dei lavori di Villa Mellano"

Il Partito Democratico di Rivoli va all'attacco del sindaco Andrea Tragaioli. In una lunga nota, il Pd sottolinea come abbia "suscitato molto stupore e interesse l’uscita social del Sindaco che, in una delle sue rare comunicazioni, annuncia lo stanziamento di ben 11 milioni per il primo lotto di Villa Melano. Nello stesso post, mette in evidenza, senza scendere troppo nel merito, il voto contrario dell’opposizione".

"Una spiegazione va fornita, la dobbiamo a tutti i nostri elettori e per tutti quelli che seguono le vicende politiche della nostra città. Non siamo affatto contrari alla ripresa dei lavori di Villa Melano. Come opposizione abbiamo votato contro la variazione di bilancio, perché le scelte indicate in quel documento, non rientrano in quella che è la nostra idea di Città. Abbiamo espresso voto contrario perché, pur essendo d’accordo ad inserire i 675.000 € per Villa Melano (non 11 milioni come da lui dichiarato), votare a favore di quel documento, significava essere complici di una politica sciagurata e improvvisata, che questa giunta continua a portare avanti". "Si tratta di una politica che innalza di 40.000 Euro le indennità per Sindaco, Vice ed Assessori, ma che non stanzia fondi adeguati per i quartieri, che sta togliendo e posticipando risorse economiche all’edilizia scolastica, che sceglie di penalizzare i cittadini rivolesi con una scarsa equità economica nei servizi comunali (vedi esternalizzazione Nido Comunale, aumento tariffe palestre, etc…)", prosegue la nota del Partito Democratico.

"Il Sindaco dal canto suo, continua il suo perenne vuoto amministrativo e progettuale, attribuendosi opere del passato, (come ad esempio il progetto del 2016 sulle telecamere cittadine), senza idee proprie ed iniziative concrete, senza investire nemmeno un centesimo per il futuro della città. L’opposizione si fa anche così. La politica si fa anche spiegando e motivando le ragioni delle scelte che portiamo avanti per il bene di tutti, per il bene di Rivoli e per tutti quelli che ogni giorno ci incoraggiano e ci sostengono".

"E, a proposito di fornire delle spiegazioni. Come tanti cittadini, stiamo ancora aspettando quelle relative alla fuoriuscita dalla Lega di ben 5 consiglieri passati al gruppo misto. Ci stiamo ancora chiedendo cosa sta succedendo in una maggioranza che ogni giorno continua a perdere pezzi. Per meglio capire la provenienza delle risorse destinate a Villa Melano è necessario ripercorrere la storia per come sono andati realmente i fatti".

"Nell’anno 2005 la Città di Rivoli, in qualità di proprietaria, ha concesso il diritto di superficie a Villa Melano S.p.a. per il complesso immobiliare denominato “Villa Melano”. Il diritto di superficie è stato concesso per dare la possibilità alla società costituita Villa Melano S.p.a. di recuperare, ristrutturare e valorizzare il complesso immobiliare. La destinazione d’uso definita era struttura alberghiera, turistico – ricreativa collegata all’area adiacente del Castello di Rivoli e Museo di Arte contemporanea. Villa Melano S.p.a. ha realizzato solo in parte gli interventi di ristrutturazione e dall’ottobre 2011 i lavori sono sospesi. Perché? Negli anni sono mancati i finanziamenti da parte del socio principale: Regione Piemonte e sue Partecipate. Negli anni la regione ha visto susseguirsi diverse giunte: dalla nascita di Villa Melano S.p.a. con Ghigo, passando per Bresso, Cota e Chiamparino. Con delibera dei soci nel 2017 la Villa Melano S.p.a. è stata messa in liquidazione. La Regione Piemonte e la città di Rivoli hanno a quel punto manifestato l’interesse, per quanto di rispettiva competenza, a completare l’intervento di recupero del complesso immobiliare nell’ambito di un progetto di valorizzazione connesso al Castello di Rivoli, quale polo dell’arte contemporanea di rilevanza internazionale (prot.26058 del 15/15/2016 Presidente della Regione e prot.60167 del 10/10/2017 Sindaco di Rivoli)". "Grazie al lavoro costante dell’amministrazione rivolese, durante la giunta Chiamparino, siamo riusciti ad ottenere un finanziamento che il CIPE, con delibera del 17 dicembre 2017, ha assegnato per gli investimenti sul complesso immobiliare di Villa Melano, l’importo di € 6.000.000. A novembre 2018, con la determina di incarico della Regione Piemonte n.516, è iniziato lo studio di fattibilità tecnico-economico-gestionale del progetto di integrazione di Villa Melano con il Castello di Rivoli con obiettivo di creare un polo di arte contemporanea di rilevanza internazionale. Nei primi mesi del 2019 veniva consegnato alla Giunta regionale lo studio di fattibilità che evidenziava la possibilità di avviare i lavori con tempi celeri e uscire dallo stato di liquidazione. A maggio del 2019 veniva approvato dalla Regione (prot. 126-9033 pubblicata su BUR del 20/06/2019) il protocollo di intesa con il Comune di Rivoli per la costituzione di un gruppo di lavoro che mettesse pratica allo studio di fattibilità. Lo stesso protocollo di intesa veniva approvato dal Comune di Rivoli in data 21/05/2019 (prot.160)". "Il Comune di Rivoli negli anni ha provveduto ad accantonare le cifre necessarie al proseguimento dei lavori per circa € 600.000. Ad ottobre del 2019 abbiamo presentato una mozione in Consiglio comunale con obiettivo di impegnare il Sindaco e la Giunta nella prosecuzione del lavoro iniziato per non abbandonare la struttura e soprattutto per non perdere i 6 milioni di euro deliberati dal CIPE. Questa è la verità sui fatti di Villa Melano, raccontata da chi ha seguito il susseguirsi dei fatti e ha contribuito davvero alla valorizzazione della struttura", sottolinea il Pd di Rivoli.

"Chiaramente è più semplice e intuitivo scrivere un breve post sui social.

Il contenuto complessivo della variazione di bilancio è contrario alla nostra linea politica, alla nostra idea di città. Il Sindaco continua a colmare il vuoto amministrativo che ha intorno intestandosi opere che sta proseguendo grazie al lavoro delle amministrazioni precedenti. Non attua nulla del suo programma elettorale e non investe sul futuro della Città. Noi all’opposizione non possiamo fare altro che denunciare quanto accade e continuare a lavorare con responsabilità nei confronti dei cittadini rivolesi. Contenti del fatto che perlomeno quanto precedentemente programmato stia andando avanti: telecamere, Casa della Salute, Villa Melano, Edificio ex Tim, ecc.