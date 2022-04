Comuni in linea: messa in sicurezza della strada provinciale 177 di Val della Torre

Proseguono gli incontri di "Comuni in linea" appuntamento settimanale che il vicesindaco della Città metropolitana di Torino con delega alle opere pubbliche Jacopo Suppo dedica ai sindaci per affrontare argomenti diviabilità, con un confronto puntuale per ascoltare richieste e segnalazioni su criticità da risolvere, strade da migliorare e rendere più sicure e agevoli da percorrere.

Lunedi 4 aprile affiancato da dirigenti e tecnici della viabilità dell’Ente, il Vicesindaco ha incontrato il sindaco di Val della Torre Carlo Tappero. Con i contributi della Città metropolitana nell’ambito del bando 2020 il Comune di Val Della Torre ha realizzato sulla Sp. 177. una rotatoria e i marciapiedi dal km 12+500 al km 13+500; restano da completare le bitumature e anche un tratto con guard rail per migliorare la sicurezza: la Direzione Viabilità 1 ha assicurato che il tratto prossimo alle scuole sarà realizzato nelle prossime settimane.

Il sindaco Tappero ha quindi manifestato l’intenzione di migliorare la sicurezza della Sp. 177 con la realizzazione di due rotatorie, in via Giacchero e in via Pra Granero, per le quali ha chiesto la collaborazione della Città metropolitana per la progettazione. Il vicesindaco Suppo ha spiegato che avrebbe interessato l’Assistenza tecnica della Città metropolitana per una valutazione.