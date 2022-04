Edisu stanzia 43 borse di studio per gli studenti universitari di Venaria più meritevoli

EDISU Piemonte – Ente Regionale per il diritto allo studio Universitario, nell'ambito della promozione di una maggior consapevolezza e della diffusione sul territorio piemontese delle opportunità legate al Diritto allo Studio Universitario, sta lanciando una serie di attività di supporto all’orientamento in entrata. Si tratta di iniziative rivolte a studentesse e studenti, delle scuole secondarie di secondo grado, che hanno l’obiettivo (mutuato dall’Art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana e dalle finalità statutarie dell’ente) di informare circa tutti i benefici ed i servizi che rendono universalmente possibile l’accesso all’istruzione universitaria, sotto il brand Campus Piemonte.

Quanto sopra è inserito nell’ambito del Progetto XCORSI, di cui si potranno trovare maggiori dettagli sul sito www.edisu.piemonte.it. Il presidente di Edisu Piemonte, Alessandro Ciro Sciretti, dichiara: "Offrire pari opportunità di accesso a percorsi universitari o di alta formazione accademica ai nostri studenti e studentesse capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, è il nostro impegno primario. Riuscire a dare risposte concrete e garantire una chance anche a quei giovani che fanno una scelta ammirevole, ovvero quella di restare nel proprio luogo di origine - in questo caso specifico quello della Città di Venaria Reale - e decidere di scommettere e progettare da qui il proprio futuro, per noi è una vittoria doppia: valorizziamo i nostri studenti e studentesse e non disperdiamo il loro grande valore".

Proprio in questo senso, ed allo scopo di valorizzare l’impatto del Diritto allo Studio Universitario sul territorio regionale, in occasione della campagna borse di studio per l’anno accademico 2021/2022, sono state erogate da EDISU Piemonte in favore di residenti a Venaria Reale 43 borse di studio per un importo totale di 103.674 euro.

Commenta il sindaco, Fabio Giulivi: "Non posso che ringraziare quanto EDISU Piemonte ha realizzato, rivolgendomi al suo presidente, Alessandro Ciro Sciretti. Ma ancor di più ringrazio e sprono i giovani universitari venariesi, che grazie a queste borse di studio potranno avere l’energia necessaria per intraprendere il loro percorso di formazione, che avrà una ricaduta positiva su tutta la comunità".

L’Edisu Piemonte è già presente sul nostro territorio: è di circa un anno fa l’apertura della sala studio alla Reggia di Venaria (in convenzione), attiva grazie all’accordo con il Consorzio delle Residenza Reali Sabaude e Edisu.