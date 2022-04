Caso Vattimo, in tribunale sentito come testimone Franco Debenedetti

L'imprenditore Franco Debenedetti ha testimoniato oggi in tribunale a Torino al processo per una presunta circonvenzione di incapace ai danni del filosofo e docente universitario Gianni Vattimo, 85 anni. L'imputato è Simone Caminada, 38 anni, assistente del professore, che avrebbe approfittato della sua "fragilità psichica" per ottenere vantaggi di natura patrimoniale.

Questa ricostruzione dei fatti, però, è stata negata, oltre che dall'imputato, dallo stesso Vattimo, il quale ha detto di avere compiuto consapevolmente le proprie scelte. Debenedetti, 89 anni, ex senatore, fratello dell'imprenditore Carlo De Benedetti, è un conoscente di vecchia data di Vattimo, che ha definito "un amico vero".

"A me - ha affermato - Gianni non ha mai detto che qualcuno gli avesse chiesto troppo. Fui io, anzi, a suggerirgli, tempo fa, di affidare l'amministrazione dei suoi soldi a uno studio esterno".