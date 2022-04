Mirafiori, tutto sulle spalle della "piccola": è grazie alla 500 elettrica se Torino sorride (da sola)

" In particolare la produzione della 500 elettrica non ha subito grandi fermi produttivi per la carenza di semiconduttori ed è suo il contributo maggiore in termini di crescita per il primo trimestre 2022 ", dice Ferdinando Uliano , segretario nazionale Fim CISL responsabile del settore auto. " La guerra - prosegue - s ta creando ulteriori difficoltà e difficilmente la situazione andrà migliorando ".

Il resto dei volumi (un 17% piuttosto limitato, pari a 3.750 veicoli) è legato a Maserati, con le linee trasferite di recente a Mirafiori, con una partenza lenta legata proprio allo spostamento delle linee. "Ma l'accordo sulla piattaforma elettrica Folgore a partire dal 2024 consente anche maggiori garanzie in termini occupazionali, ma anche di volumi, con l'avvio delle produzioni di Gran Turismo e Gran Cabrio".

L'incontro con Tavares diventi un appuntamento fisso

"Ci aspettiamo che i confronti con Tavares non siano un episodio a se stante, ma diventino un'abitudine con un arco temporale costante - aggiunge Uliano - Anche per fare il punto passo dopo passo su un piano come il Dare Forward 2030 che con lo sviluppo degli anni è sempre più basato su obiettivi e orientamenti, ma che vanno verificati e aggiornati. L'obiettivo principale è la messa in sicurezza degli stabilimenti e dell'occupazione".

E proprio sul fronte occupazionale, "riteniamo che i semiconduttori siano la pandemia delle forniture e quindi, così come col Covid, chiediamo che i conteggi vengano neutralizzati, perché ci sono aziende che ne hanno fatto già ampio uso e rischiano di terminare la disponibilità".

Bene gli incentivi per accompagnare la transizione: "Come Fim abbiamo chiesto con forza il Fondo, ma accanto agli 8 miliardi in 8 anni bisogna operare anche su altri versanti, altrimenti il processo di trasformazione potrebbe non trovare una domanda di mercato adeguata".