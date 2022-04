Dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, tornato l'appuntamento con la cena sociale dei taxisti granata

Il 31 marzo è terminato, dopo oltre due anni lo stato di emergenza. Il Covid ha stravolto le nostre vite, cambiato abitudini e stili di vita, oltre ad aver causato danni enormi all'economia e portato via migliaia di vite. I taxisti granata hanno così potuto tornare ad organizzare la loro cena sociale, andata in scena ieri sera a 'La piola d'le 2 sorele' di strada del Pascolo.

Nella riuscitissima serata il presidente Guido Viretto ha raccontato come Taxi Granata & Friends non hanno mai smesso in questi due anni di svolgere la loro missione sociale, con le tante iniziative organizzate con Casa Giglio per aiutare le famiglie dei bambini malati, con la distribuzione di panettoni e colombe solidali, tra le tante iniziative messe in campo nell'ultimo anno e mezzo.

Naturalmente la serata è stata l'occasione anche per parlare del Toro, del suo attuale momento e delle prospettive future della squadra di Juric. Con l'auspicio che alla prossima cena sociale il Covid sia soltanto un ricordo e la classifica dei granata più rispondente al blasone e alla tradizione del club.