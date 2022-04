Coassolo, la perseguita e poi cerca anche di entrare in casa sua: arrestato uno stalker

La seguiva e la importunava ormai da giorni, ma l'altra notte è finito in manette per stalking. Si tratta di un uomo di 57 anni, originario di Lanzo, che ha provato a forzare a bastonate la porta dell'abitazione di una donna di Coassolo.



In stato di ubriachezza, si è messo comunque alla guida di un furgone pur di raggiungere la casa (anche se la patente gli era stata sospesa a febbraio). Ad arrestarlo, i carabinieri del radiomobile di Venaria.



Il gip di Ivrea ha stabilito che l'uomo non potrà avvicinarsi alla donna e nemmeno ai luoghi che lei frequenta abitualmente.