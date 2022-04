Cucine di tendenza e di design

Quali sono le nuove tendenze in fatto di cucine di design per questa stagione? Il settore presenta un’ampia gamma di modelli dai look performanti, ergonomici e dove le parole d’ordine sono: funzionalità all’avanguardia e sartorialità. In questo articolo potrai scoprire i nuovi trend del momento in fatto di cucine moderne per arredare il tuo ambiente cucina con stile e bellezza:

· Cucine moderne dal design minimal

· Materiali di tendenza in cucina

· La cucina domotica

· Colori di tendenza in cucina

· Cucine di tendenza a Torino

Cucine moderne dal design minimal

La tendenza d’arredo per la cucina è sicuramente lo stile minimal. I più importanti brand del settore hanno dato vita a modelli di cucine moderne caratterizzati da linee essenziali e basic, per risultati finali dal sofisticato look d’impatto. Eleganza e semplicità sonno quindi i segni distintivi della cucina in stile minimal, sempre più apprezzata e scelta da un gran numero di persone. Il concetto portante da tenere in considerazione per creare un arredamento minimal in cucina risiede nel dare vita e creare un ambiente funzionale dove potersi muovere con agio. Nella cucina in stile minimal gli elettrodomestici sono scelti con particolare attenzione rivolta anche all’efficienza energetica e sono ben integrati e nascosti nelle colonne. Tutto, in uno spazio minimal, deve essere ridotto all’essenza e alla linearità, ma al contempo deve brillare per eleganza e rigore.

Materiali di tendenza in cucina

I materiali più utilizzati in cucina per le nuove collezioni sono tendenzialmente due: il marmo e il legno. Questi due materiali sono in grado di creare combinazioni estetiche molto eleganti. In particolare, marmi pregiati e legni di qualità risultano essere una combinazione ideale per credenze e anche per i top. Oltre a questi due materiali le nuove tendenze parlano anche dell’utilizzo di alcune tipologie di metallo come il rame, l’ottone, e l’acciaio inox per sottolineare dettagli e renderli protagonisti dello spazio. Inoltre, questi metalli entrano sempre in splendida combinazione sia con il legno che con il marmo.

La cucina domotica

La domotica sta sempre prendendo più piede in ogni casa e in special modo in un ambiente così importante come la cucina. Le possibilità di realizzare una cucina domotica sono veramente molte, con il grande vantaggio di poter comandare gli elettrodomestici a distanza. Tornare a casa e trovare il forno caldo pronto per preparare i pasti o far partire la lavastoviglie dall’ufficio sono solo alcune delle funzioni che si possono utilizzare, per migliorare ogni azione della vita quotidiana. Un sistema domotico in cucina può essere creato collegando gli elettrodomestici a delle prese smart che sono sempre comandate a distanza tramite bluetooth da un dispositivo mobile, come lo smartphone o il tablet. Ogni elettrodomestico può essere quindi comandato da remoto, utilizzando le specifiche app di ogni apparecchio.

Colori di tendenza in cucina

Quali sono i colori di tendenza delle cucine moderne? Tutto entra in correlazione con lo stile minimal, quindi anche i colori più utilizzati sono quelli richiamanti il mondo della natura in ogni sua delicata sfumatura. La tendenza dei colori per le cucine vede in prima posizione il bronzo color caramello, una tinta molto in auge e amata per il calore e le sensazioni che trasmette alla vista. Anche il color oro e il color albicocca sono stati utilizzati nelle collezioni dei brand più importanti oltre a tutte le sfumature della terracotta e del color ruggine, in splendidi contrasti cromatici con la bellezza di legni bianchi oppure dalle tonalità molto chiare. Un vero must che non passa mai di moda è la cucina color nero, una scelta dal carattere deciso e sempre di tendenza anno dopo anno.

Cucine di tendenza a Torino

Abiti a Torino e devi rimodernare il tuo ambiente cucina? Oppure stai cercando una cucina moderna per la tua casa dal design esclusivo e realizzata da brand rinomati e affidabili? Prova a navigare nelle pagine del sito MobiliDesignOccasioni dedicata alle cucine a Torino. Qui potrai visionare modelli che soddisfano molteplici esigenze estetiche e realizzati con materiali innovativi e all’avanguardia. Avrai il vantaggio di poter acquistare una cucina di design ad un prezzo scontato molto interessante perché ogni modello in vendita è soggetto a scontistiche vantaggiose per rinnovo expo. Trova il tuo negozio di mobili in Piemonte che meglio soddisfa le tue richieste, puoi anche recarti di persona presso il punto vendita scelto, qui troverai ad attenderti i più esperti professionisti del settore che sapranno offrirti una consulenza ad hoc per arredare la cucina dei tuoi sogni in base ai tuoi desideri.