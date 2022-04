Venaria, cambio in consiglio comunale per i Cinque Stelle: a Barcellona subentra Terrizzi

Cambio in Consiglio comunale a Venaria: tra le fila del Movimento Cinque Stelle arrivano infatti le dimissioni di Roberto Barcellona, che lascia il suo posto a Caterina Terrizzi.

"In questi giorni ho preso una decisione importante che riguarda il ruolo istituzionale che svolgo per la nostra comunità - spiega il consigliere uscente -. Nel 2020, sono stato eletto portavoce in Consiglio con il M5S con ben 1232 voti, una grandissima manifestazione di fiducia da parte dei cittadini, a cui va nuovamente il mio più sincero ringraziamento. Per circa un anno e mezzo ho svolto il ruolo di consigliere comunale, di vicepresidente del Consiglio comunale, e di vicepresidente della Quarta (Politiche Sociali) e Sesta (Sviluppo economico e Turismo) commissione. Da gennaio 2022 motivi personali e lavorativi mi hanno portato lontano dal Piemonte, non mettendomi più in condizioni di garantire la mia presenza sul territorio e di svolgere il mandato consiliare con impegno costante".