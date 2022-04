Giornata Internazionale della Danza: torna dal vivo con performace e il tradizionale Gala

Venerdì 29 aprile ritornano dal vivo le celebrazioni per La Giornata Mondiale della Danza, decretata dall'International Dance Council dell’UNESCO nel 1982 e celebrata in tutto il mondo per richiamare l’attenzione sull’arte della Danza, linguaggio universale che unisce i popoli al di là di confini e differenze di qualsiasi tipo.

Primo appuntamento in programma alle ore 18 e alle ore 19 al Parco del Valentino di Torino con " Reverie auprès des cygnes", performance finale del percorso di re-enactment con una comunità intergenerazionale condotto da Ornella Balestra nell’ambito di Swans never die

A seguire alle ore 20.45 nella sede di Fondazione Casa Teatro Ragazzi, ritorna la Fondazione Egri, con il consueto Gala, dedicato e pensato per celebrare la Giornata Mondiale della Danza insieme alla Lavanderia a Vapore, con i giovani talenti di PIUME per il progetto Swans never die, quale esito della residenza trampolino - nuovo dispositivo di scouting ideato da Lavanderia a Vapore su mandato del MiC, i video de La Danza in 1 Minuto di COORPI e le compagnie professionali piemontesi: Compagnia EgriBiancoDanza, Balletto Teatro di Torino, Zerogrammi e Compagnia Daniele Ninarello.