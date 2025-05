A Lanzo domenica è tempo di Trail del Diavolo

Domenica 18 maggio a Lanzo è in programma la seconda edizione del Trail del Diavolo-Memorial Francesco Rubiola, una gara podistica competitiva organizzata dall’associazione sportiva Endura Team, abbinata a un'escursione naturalistica non competitiva nel parco del Ponte del Diavolo e a una camminata ludico-motoria. L’evento competitivo è patrocinato dalla Città metropolitana di Torino ed ha lo scopo di promuovere il territorio, la sua storia e il suo ambiente naturale, tracciando un ampio cerchio aperto che parte e ritorna a Lanzo. La corsa si disputa prevalentemente su sentieri e strade bianche e tocca luoghi ricchi di magia e di suggestioni, come il Ponte del Diavolo, la Cà Bianca, la Croce di Margaula, il Santuario di Sant’Ignazio e la Baita San Giacomo. Si parte da piazza Peradotto a Lanzo, tra le 8,20 e le 8,40 , a seconda del percorso scelto. I tre percorsi si differenziano per difficoltà e lunghezza: il giro lungo “Malebolgia” di 36,7 km con 1980 metri di dislivello positivo, il giro medio “Mefistofele" di 19,6 km con 984 metri di dislivello e il corto “Belzebù” di 10.7 km con 559 metri di dislivello. L’iscrizione costa da 25 a 45 euro a seconda della lunghezza del percorso ed è possibile tramite il portale www.wedosport.net. Il pagamento deve essere effettuato online con le modalità descritte sul portale. Sono ammessi sino a 350 partecipanti e il pacco-gara è garantito ai primi 250 iscritti.

L’escursione naturalistica non competitiva con i guardiaparco dei Parchi Reali si svolge su di un percorso di 3 km che presenta un dislivello di soli 250 metri. Si parte alle 9,45 dall’ingresso del Parco del Ponte del Diavolo in via Franca a Lanzo . La quota di iscrizione è di 15 euro e comprende il pranzo al termine dell’escursione. La camminata ludico-motoria è invece dedicata ai luoghi più caratteristici di Lanzo, con la possibilità di iscriversi a Lanzo Incontra in piazza Rolle, sabato 17 maggio dalle 17 alle 19 e domenica 18 dalle 10 alle 11, ora di partenza dal punto iscrizioni. Anche in questo caso la quota di iscrizione di 15 euro comprende il pranzo.

Tutte le informazioni sulla gara, sulla camminata non competitiva e sulle modalità di iscrizione online sono reperibili nel sito Internet dell’Endura Team alla pagina www.endurateamvdl.it/trail-del-diavolo/

